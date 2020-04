Ambev ensina como produzir máscaras feitas com plástico pet

Após anunciar a produção e doação de 3 milhões de máscaras de proteção facial para o Ministério da Saúde, a Ambev agora irá disponibilizar a técnica de confecção dos protetores faciais para serem produzidos por outras empresas que possuem máquina de corte a laser.

O objetivo é estimular outras companhias a colaborarem e, a partir de um tutorial com o passo a passo detalhado da produção, ampliar a quantidade de protetores faciais produzidos.

Para isso, foi criado um kit com as informações de estruturas e materiais necessários para a produção da máscara, que estará disponível para download no site da empresa.

“Acreditamos que ao disponibilizarmos as cartilhas para outras empresas produzirem as máscaras, podemos ajudar os profissionais de saúde que estão na linha de frente nesse momento tão importante”, comenta Jean Jereissati, presidente da Ambev.

No site da companhia é possível acessar, gratuitamente, mais detalhes das dimensões, opções de material, recursos para a produção e orientações de montagem. É possível encontrar também uma cartilha com instruções de uso como orientações de higienização do equipamento.

Os primeiros protetores faciais contaram com avaliação técnica do INOVA USP-Centro de Inovação da Universidade de São Paulo e do INOVAHC-Centro de Inovação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e foram produzidos a partir da garrafa PET, mesmo material utilizado nas embalagens de refrigerantes.

Por ações de combate a covid-19, como fabricação e doação de álcool gel e campanhas de auxílio aos bares e restaurantes a Ambev foi a empresa mais lembrada pelos consumidores durante a pandemia, segundo uma pesquisa da consultoria Croma com 4.000 participantes.