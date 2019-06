Ambev doará R$1 a ONG LGBT a cada tuíte com #OrgulhoDaMinhaHistoria

São Paulo – Em homenagem ao Dia Internacional do Orgulho LGBT, celebrado nesta sexta-feira (28), a Cervejaria Ambev convoca um “twitaço” em prol da diversidade.

A ação convida todas as pessoas a contarem na rede social um pouco da sua história e do orgulho de ser quem são. Para cada post mencionando a hashtag #OrgulhoDaMinhaHistoria, a cervejaria doará 1 real para a Casa 1, ONG do centro de São Paulo que presta assistência para a comunidade LGBT.

O movimento #OrgulhoDaMinhaHistoria no Twitter vai até domingo, dia 30. Ao lado da Casa 1, a Casinha, do Rio de Janeiro, ONG que oferece abrigo e assistência na área da saúde e empregabilidade, também será beneficiada pelo movimento.

Nas redes da Cervejaria Ambev os funcionários da companhia já têm contado suas histórias.

A história da Fernanda é uma das muitas que fazem parte da nossa história. Ser uma empresa em que ela e tantas pessoas se sentem à vontade para serem autênticas é motivo de orgulho todos os dias. #OrgulhoDaMinhaHistoria pic.twitter.com/XFMvivWa4R — Cervejaria Ambev (@CervejariaAmbev) June 27, 2019

A estimativa da empresa é chegar a 100 mil tweets, para doar 100 mil reais. Além da campanha que reforça o tom do posicionamento da marca para o público externo, diversidade no trabalho é tema estratégico para a Ambev.

A empresa integra o Fórum de Empresas e Direitos LGBTQ+, no qual assinou 10 compromissos de Diversidade, a criação do Comitê de Autenticidade, com embaixadores regionais em toda as operações da companhia pelo país.

Para incorporar o apoio à diversidade na cultura corporativa, a companhia também criou o LAGER (Lesbian & Gay & Everyone Respected), grupo composto por funcionários para discutir melhores práticas e ações de inclusão no ambiente de trabalho.