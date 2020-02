Amazon lidera, Google sobe, Apple cai: as marcas mais valiosas do ano

São Paulo — O pódio das 500 marcas mais valiosas do mundo chega a ser um pouco previsível: em primeiro a Amazon, de Jeff Bezos – o homem mais rico do mundo (com uma fortuna avaliada em 221 bilhões de dólares), mantendo-se líder pelo terceiro ano consecutivo. Em segundo o Google, que subiu uma posição, com 160 bilhões de dólares, seguido pela Apple, em terceiro, com 140 bilhões de dólares.

Os dados fazem parte de um estudo da Brand Finance, consultoria de avaliação de negócios, para o ano de 2020 e traz um número histórico: a varejista de Bezos é também a primeira a exceder a marca de 200 bilhões.

A maioria das empresas presentes no relatório são dos Estados Unidos (45,42%), da China (18,91%) e do Japão (6,85%). O Brasil não aparece na lista dos nove países com mais empresas na lista.

Parte delas também são do setor de tecnologia (14%), seguida por bancos (13,1%) e varejo (11,3%).

Para realizar o estudo, a Brand Finance analisa os investimentos em marketing, patrimônio e contribuições para o desempenho financeiro. É também o ranking mais respeitado do mundo, sendo usado por investidores, empresas e empresários para definir estratégias e ações.

As 20 maiores

Amazon US$ 220,791 bi Google US$ 159,722 bi Apple US$ 140,524 bi Microsoft US$ 117,072 bi Samsung Group US$ 94,494 bi ICBC US$ 80,791 bi Facebook US$ 79,804 bi Walmart US$ 77,520 bi Ping An US$ 69,041 bi Huawei US$ 65,084 bi Mercedes-Benz US$ 65,041 bi Verizon US$ 63,692 bi China Construction Bank US$ 62,602 bi AT&T US$ 59,103 bi Toyota US$ 58,076 bi State Grid US$ 56,965 bi Disney US$ 56,123 bi Agricultural Bank Of China US$ 54,658 bi WeChat US$ 54,146 Bank of China US$ 50,630

As 100 maiores

E as brasileiras?

Ao todo, 500 marcas foram avaliadas. No Brasil, as marcas mais valiosas parecem estar concentradas nos grandes bancos. A primeira brasileira a aparecer na lista é o Itáu, na 298ª posição. O Bradesco ocupa a 308ª, a Caixa Econômica Federal a 428ª posição e o Banco do Brasil a 461ª.