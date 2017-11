Amazon e Carlo’s Bakery vão dar bolo de graça nessa quinta (30)

São Paulo – Um bolo de 100 quilos para comemorar dez anos de Kindle. Assim a Amazon vai comemorar a data especial do seu produto.

O site da Amazon no Brasil, festejando os dez anos do e-reader Kindle (e os cinco anos dele no Brasil), vai dar bolo de graça na quinta-feira (30) a todos que tiverem o e-reader ou o app Kindle no smartphone ou tablet.

Para ganhar um pedaço de bolo, os consumidores deverão levar seus Kindles ou aparelhos com o app instalado à confeitaria Carlo’s Bakery, em São Paulo, do famoso chef Buddy Valastro, o Cake Boss.

A promoção é válida entre 10h e 19h. A unidade paulistana da Carlos’s Bakery fica na Rua Bela Cintra, no bairro dos Jardins.

Segundo a Amazon, o bolo gigante personalizado tem 100x70cm, é de cenoura com ganache de chocolate e leva pasta americana na receita. Ele foi produzido pela equipe brasileira de Buddy Valastro.

A marca calcula um limite de 500 pedaços de bolo.