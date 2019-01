Amazon é a marca mais valiosa do mundo, revela Brand Finance 2019

São Paulo – A Brand Finance divulgou ontem (22) o seu famoso relatório que lista as marcas mais valiosas e as marcas mais fortes do mundo. Em 2019, a Amazon manteve a posição número um, sendo eleita a mais valiosa. Com um crescimento de 24,6% em relação a 2018, a companhia de Jeff Bezos agora tem um valor de marca de US$187,9 bilhões.

O relatório anual, que lista as 500 marcas mais valiosas do mundo, foi divulgado durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. O estudo da Brand Finance é o mais respeitado do mundo, sendo usado por investidores, empresas e empresários para definir estratégias e ações.

O top 10 é dominado por marcas dos Estados Unidos e do setor de tecnologia: Microsoft, Apple, Facebook e Google estão no topo da lista. Fora os EUA, há três asiáticos: a sul-coreana Samsung e os bancos chineses ICBC (Banco Industrial e Comercial da China) e o China Construction Bank.

Brasil

No top 500, o Brasil conta com cinco marcas: quatro bancos e uma marca do setor de energia.

A primeira a aparecer é o Itaú, na posição 297. O banco despencou no ranking: em 2018, aparecia na posição 206.

Depois, aparecem Bradesco, na posição 338; Petrobras, na posição 436 (era 346 em 2018); Banco do Brasil, na posição 447; e Caixa, na posição 490.

Com exceção da Caixa, estreante no top 500, as outras quatro marcas perderam muitas posições, evidenciando o enfraquecimento econômico e de marca das empresas brasileiras diante das turbulências políticas e problemas como desemprego e de investimentos dos últimos três anos.

Confira o top 10 das marcas mais valiosas:

1. Amazon

País: Estados Unidos

Valor de marca em 2019: US$187,9 bilhões

Crescimento 2018/2019: +24,6%

2. Apple

País: Estados Unidos

Valor de marca em 2019: US$153,6 bilhões

Crescimento 2018/2019: +5%

3. Google

País: Estados Unidos

Valor de marca em 2019: US$142,7 bilhões

Crescimento 2018/2019: +18,1%

4. Microsoft

País: Estados Unidos

Valor de marca em 2019: US$119,59 bilhões

Crescimento 2018/2019: +47,4%

5. Samsung

País: Coreia do Sul

Valor de marca em 2019: US$91,28 bilhões

Crescimento 2018/2019: -1,1%

6. AT&T

País: Estados Unidos

Valor de marca em 2019: US$87bilhões

Crescimento 2018/2019: +5,6%

7. Facebook

País: Estados Unidos

Valor de marca em 2019: US$83,2 bilhões

Crescimento 2018/2019: +8,7%

8. ICBC

País: China

Valor de marca em 2019: US$79,82 bilhões

Crescimento 2018/2019: +34,9%

9. Verizon

País: Estados Unidos

Valor de marca em 2019: US$71,15 bilhões

Crescimento 2018/2019: +13,3%

10. China Construction Bank

País: China

Valor de marca em 2019: US$69,74 bilhões

Crescimento 2018/2019: +22,8%