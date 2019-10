Amazon começa a crescer no mercado de anúncios em ferramentas de pesquisa

Washington — O Google, da Alphabet, domina o crescente mercado norte-americano de publicidade em ferramentas de pesquisa, mas a Amazon está crescendo rapidamente, de acordo com dados da empresa de pesquisa de mercado eMarketer divulgados nesta terça-feira.

Os dados do eMarketer mostraram que o mercado de anúncios em pesquisas nos EUA crescerá quase 18% em 2019, e o Google terá 73,1% desse mercado e receita de 40,33 bilhões de dólares. A eMarketer disse que a participação do Google diminuirá para 70,5% até 2021.

O Google enfrenta investigações do Departamento de Justiça e do Comitê Judiciário da Câmara dos Deputados, com base em alegações de que ele abusa desse domínio violando a lei antitruste.

Os dados também mostraram que a Amazon, que ultrapassou a Microsoft na segunda posição em 2018, e detém 12,9% do mercado, aumentou sua receita da área para 7,09 bilhões de dólares.

“As pesquisas sugerem que a maioria das buscar por produtos começa agora na Amazon, fazendo com que o player de pesquisa número 2 cresça rapidamente e roube a participação de seu maior rival”, afirmou o eMarketer.

Completando os cinco primeiros está a Microsoft, com 6,5% do mercado, a Verizon Media, que inclui a AOL, com 2%, e o site de avaliações Yelp com 1,8%, disse a eMarketer.