Amaro divulga pequenos empreendedores e projetos sociais

A varejista de moda AMARO está divulgando em suas redes sociais os projetos de pequenos empreendedores e iniciativas de apoio para comunidades carentes.

A medida surge para apoiar essas iniciativas em meio a pandemia da covid-19 ao aproveitar os cerca de 800 mil seguidres da marca.

O projeto Vizinho Amigo, da ONG Atados, foi um dos selecionados pela marca e estimula as pessoas a colaborarem com pequenas atitudes de cuidado com o próximo, como por exemplo, realizar compras no mercado ou farmácia de quem mais precisa.

A Associação Mulheres de Paraisópolis também terá destaque por organizar uma vaquinha para custear marmitas que serão distribuídas para famílias mais vulneráveis da comunidade durante a quarentena.

“O objetivo é dar visibilidade a projetos e iniciativas de pequenos empreendedores tradicionais ou sociais, para que eles ganhem conhecimento e força para atravessar esse período desafiador”, explica Denise Door, diretora de marketing da Amaro.

A AMARO também vem desenvolvendo medidas para proteger seus colaboradores. Para o time administrativo há o home office para o time. No centro de distribuição a operação conta com um número reduzido de funcionários.

A empresa antecipou a campanha de vacinação da gripe, que será gratuita para os funcionários, e criou um canal direto com o time de recursos humanos para orientações sobre o vírus.