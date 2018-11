Ama comida mexicana? Taco Bell dá 50% de desconto na Black Friday

São Paulo – Durante a Black Friday 2018, a Taco Bell, rede americana de fast food inspirada na culinária mexicana, vai vender todos os combos do seu cardápio com 50% de desconto, com opções a partir de R$ 11,25, que incluem o lanche, acompanhamento de nachos e bebida de 500ml.

A promoção será válida durante toda a sexta-feira (23), de 10h às 22h, nas 23 lojas físicas de Taco Bell do estado de São Paulo, com a venda limitada a dois combos por pessoa.

Atualmente, a rede conta com 17 unidades na capital São Paulo e outras em Barueri, Campinas, Guarulhos, Santo André, Santos e Praia Grande. Para localizar o restaurante mais próximo, basta acessar o site da marca.

Com a investida, a Taco Bell espera gerar um movimento 10% maior nas lojas em relação ano passado. “Em 2017, realizamos uma ação especial que foi um sucesso e tivemos um fluxo de vendas 30% maior em relação aos dias normais”, disse o gerente de Marketing do Taco Bell Brasil, Renato Mott, em nota da rede.