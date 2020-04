Always manda mensgens de internautas para as profissionais de saúde

A marca de cuidados pessoais Always está realizando uma série de ações durante a pandemia da covid-19. As iniciativas vão de comunicação positiva para as profissionais de saúde a doação de dinheiro e de produtos.

Para suportar emocionalmente as profissionais de saúde que atuam no combate do novo coronavírus, a marca desenvolveu uma página na internet, em parceria com a Integer\OutPromo, que reúne mensagens de agredicimento dos internautas.

Para participar, basta publicar uma mensagem nas redes sociais, que pode ser em vídeo, foto ou texto, marcar @AlwaysBrasil e colocar #MeninaAjudaMenina. Todas as postagens com essa combinação serão direcionadas automaticamente para a plataforma da Always.

As profissionais de saúde saberão da campanha por meio das redes sociais e também por mensagens em embalagens dos produtos que elas receberão gratuitamente.

Serão 200 mil unidades de absorventes entregues para médicas, enfermeiras, mulheres do serviços de limpeza, recepcionistas, e de outras áreas de hospitais públicos e privados de São Paulo.

Para a equipe da USP, que rapidamente sequenciou o genoma do coronavírus no Brasil, liderada pela Drª. Ester Sabino e composta 60% por mulheres foram doados 200 mil reais para fomentar as pesquisas sobre o novo coronavírus no Brasil e incentivar a participação de mulheres na ciência.