Alexandre Herchcovitch vai desenhar novos uniformes da Gol

São Paulo – Em breve, os funcionários da Gol vão desfilar com roupas desenhadas por um estilista de renome.

A Gol anunciou ontem (22) que contratou Alexandre Herchcovitch para desenhar os novos uniformes da empresa.

Em julho desse ano, quando Herchcovitch apareceu em reportagem da revista de bordo da Gol, as negociações entre as partes começaram.

Segundo a marca, a parceria com Herchcovitch vai reforçar a nova cara da Gol no mercado: contemporânea com personalidade e democrática.

Maurício Parise, diretor de marketing da empresa, explicou à imprensa:

“Os novos uniformes serão criados a partir de elementos que evidenciam a identidade da #NOVAGOL e que reflitam o espírito inovador da companhia, aliadas ao estilo atemporal e contemporâneo de Herchcovitch. É muito importante que eles sejam funcionais e ao mesmo tempo traduzam o Estilo GOL”.

O processo de criação das novas peças deve demorar dois anos.