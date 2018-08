Airbnb faz teste com “robôs mochileiros”

As casas para aluguel de temporadas no Airbnb estão prestes a receber visitantes inusitados. Atentas às mudanças no setor hoteleiro, as empresas de tecnologia americanas têm procurado esses cenários para realizar testes de suas máquinas com o intuito de torná-los ainda mais eficientes para as funções em tarefas diárias como aspirar o chão da casa e preparar café.

No entanto, não há o que temer, os robôs já estavam sendo testados nas residências de seus criadores. Segundo a startup, o objetivo do experimento é lapidar o movimento dos robôs em diferentes tipos de residências.

Quanto aos anfitriões: eles foram avisados de antemão que seus novos hóspedes estavam alí por motivos de negócios e pelo bem da ciência.

A média de permanência das máquinas em suas “novas casas” foi de um dia e meio e um responsável enviado pela companhia acompanhou a estádia nos “robôs mochileiros”.