Adivinha qual clássico sci-fi ‘quarentão’ a Reebok celebra com novo tênis?

São Paulo – Pode ser que você sinta o peso da idade agora (ou talvez não). Fato é que a saga de ficção científica “Alien” completa 40 anos em 2019. E para celebrar a efeméride, a marca de artigos esportivos Reebok lançou um novo modelo de tênis em homenagem ao calçado que a heroína do filme, Ellen Ripley (Sigourney Weaver), usava.

Com cano alto e aspecto futurista, o par chega com tons neutros em bege e cinza que contrastam com detalhes vermelhos. Até a caixa que acompanha o modelo, batizado de “Alien Stomper Bishop”, remete ao espaço. Ela tem formato em triângulo, nas cores vermelha, azul e branca, e traz o logo da tripulação da nave Nostromo estampado.

Os novos calçados serão vendidos exclusivamente pelo site da Reebok em edição limitada, no valor de R$599,99.