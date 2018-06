Adidas mostra como Gabriel Jesus saiu do Jardim Peri para ganhar o mundo

Protagonista de grandes campanhas como a do Guaraná Antarctica e da Vivo, Gabriel Jesus é uma das principais estrelas do Brasil quando o assunto é popularidade. Pela sua humildade e identificação com o seu Jardim Peri, o menino simples da periferia de São Paulo conquista com suas atuações e carisma cada vezes mais pessoas (e marcas).

Também patrocinado pela Adidas, o atacante de 21 anos da Seleção Brasileira comandada por Tite expande as linhas publicitárias e é tema de um documentário lançado pela empresa esportiva alemã neste domingo (18).

Publicado no Youtube no dia que o Brasil empatou com a Suíça na Copa do Mundo, o mini documentário de sete minutos fala sobre os jogos de várzea, as dificuldades no seu bairro natal e como foi sua trajetória meteórica que o alçou das violentas ruas paulistanas para o estrelado mundial.

Confira abaixo a peça completa feita em parceria com o portal americano Hypebeast, especializado em moda e lifestyle:

