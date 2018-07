Adidas anuncia tênis inspirado no universo de Dragon Ball Z

Malu Lutfi, do AdNews

No início deste ano, a Adidas despertou o interesse dos fãs de Dragon Ball Z com uma linha composta por sete designs variados de calçados. A novidade, que acabou vazando, inclui o cronograma prospectivo de todos os lançamentos dos modelos inspirados no icônico personagem “Goku”, de Dragon Ball Z.

Esta linha personalizada da marca é suspeita por ser uma amostra e pode não ser o projeto finalizado. Sem contar que tem uma grande semelhança com o que foi originalmente inventado.

Vem nas cores laranja e azul (semelhante às vestes do protagonista), com detalhes que prestam homenagem ao famoso anime japonês. Tem uma entressola de amortecimento Boost de comprimento total e o ápice do calcanhar que se estende mais alto que o normal.

Veja mais imagens abaixo:

