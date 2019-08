Adeus garrafas plásticas? Coca-Cola vai vender água em latas

A Coca-Cola vai comercializar sua marca de água Dasani em latas de alumínio diante da pressão sobre o setor de bebidas para reduzir o uso de plástico.

A Coca-Cola começará a vender a água Dasani enlatada no nordeste dos EUA a partir de setembro, com planos de oferecer o produto em outras partes do país em 2020. A PepsiCo disse recentemente que iria testar a venda em latas da Aquafina, sua principal marca de água, em restaurantes e estádios.

As gigantes do setor de bebidas estão sob pressão para aumentar a reciclagem e reduzir o plástico que polui oceanos e vias fluviais em todo o mundo. Latas de alumínio geralmente contêm mais material reciclado do que garrafas de plástico e são menos propensas a flutuar no oceano. Dasani e Aquafina são as duas principais marcas engarrafadas dos EUA, com vendas combinadas de mais de US$ 2 bilhões.

Além do teste com latas, a Coca-Cola revelou uma nova garrafa Dasani “híbrida”, com metade dos materiais compostos por plantas e plástico reciclado. A empresa também disse que está reduzindo o peso das garrafas em uma tentativa de usar menos material.

As iniciativas visam atrair clientes e ajudar a Coca-Cola a cumprir a promessa de aumentar o uso de material reciclado até 2030. Lauren King, diretora de marca, disse que os esforços também ajudarão a aumentar o lucro da controladora.

“No geral, isso é bom para nossos resultados”, disse King.