Ação de mau gosto? Empresa alemã é acusada de racismo por salsicha do 7×1

Em época de Copa, não são necessárias muitas apresentações para falar o que o placar 7×1 significa na cabeça dos brasileiros. Atenta ao apelo do torneio e a histórica vitória alemã (que não anda tão bem das pernas nesta edição), uma empresa de embutidos de Munique lançou a sua embalagem comemorativa da goleada germânica.

Com o sugestivo nome de 7:1, a edição especial apresenta sete salsichas ao estilo local, de porco, e uma à moda brasileira, de vaca. Porém, o lançamento tem dividido o público, pois a parte alemã do produto é branca e a brasileira tem a cor marrom.

Com um choroso mascote com a camisa da seleção canarinha com a mesma cor de pele do alimento, diversos usuários comentam que isso é racismo, enquanto, outros não veem problema racial na novidade.

Estarrecida com o item, a página Schland-Watch alegou, em tradução livre, que “Em vários supermercados alemães você pode agora consumir o racismo da marca Grillido. Com sete salsichas alemãs brancas e uma salsicha marrom do Brasil”.

Na postagem original, um dos seguidores sabe da dubiedade da comunicação e já alerta: “Cuidado, a polícia do Partido Comunista voltará em breve e te repreenderá … :p”

Diante das críticas, a página não se pronunciou oficialmente, mas a última publicação compartilhada nesta quarta-feira (26) da indigesta salsicha do 7×1 já aparece com outra coloração, menos amarronzada. Confira:

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.