Ação coloca som, toque e cheiro de carro em revista

A edição da InStyle de março traz um anúncio sensorial da Toyota para promover seu modelo Camry 2018. A inserção transporta leitores para dentro do novo sedan de tamanho médio, com visões relevantes, sons, sensações e aromas.

Ao colocar seus polegares nos sensores incorporados do anúncio, os consumidores terão a experiência de “alcançar” as alças das portas do carro, puxando-as para revelar o interior do veículo. Nesta posição será possível ver, sentir o cheiro do couro novo e checar os recursos do carro, que inclusive simula a medição das frequências cardíacas dos leitores.

Esta peça 3D levou 6 meses para ser feita. Sua produção foi realizada em colaboração com a Saatchi & Saatchi, e é o primeiro de seu tipo a participar da tendência para publicidade interativa e envolvente.

De acordo com Nancy Inouye, diretora de mídia da Toyota Motor North America, por meio de uma experiência pop-up sensorial, com visões, sons e um cheiro de carro novo, a Toyota está usando uma inovadora unidade criativa e elegante para capturar a atenção e se envolver com os leitores”, defendeu. E deu certo, a inserção da Toyota ajudou o InStyle a superar o objetivo de vendas de março, disse ao Adweek.

A Toyota diz que a ativação do InStyle é “a única execução desse tipo, mas sempre estaremos procurando maneiras de impulsionar o meio em futuras campanhas”.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.