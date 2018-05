95% dos brasileiros acessam a internet enquanto assistem à televisão

São Paulo – Se em 2015 o número de brasileiros que assistiam a televisão enquanto usavam a internet já era muito alto, em 2018 ele se tornou quase absoluto.

Nova pesquisa do Ibope Conecta mostra que 95% dos brasileiros têm o hábito de ficar com um olho no peixe (TV) e outro no gato (internet). É o hábito “segunda tela” dos consumidores.

A pesquisa foi feita no começo de abril, com dois mil usuários de internet das classes A a D, de todas as regiões do Brasil.

Os números mostram que o smartphone é o meio predileto para acessar a internet de quem está vendo televisão.

E o hábito não é apenas para passar tempo durante os intervalos comerciais: a necessidade de se checar as redes sociais fala mais alto.

Confira:

