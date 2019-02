8 marcas que têm tudo a ver com o Dia das Mães

2/7 (Divulgação)

A linha de cuidados com o bebê e a criança da Johnson & Johnson foi lançada oficialmente há mais de 100 anos, em 1894. O talco Johnson's Baby Powder foi o produto responsável pela entrada da empresa no segmento de cuidados para bebês. Hoje, a Johnson's Baby separa seus produtos em quatro linhas: "Hora do Banho", "Toque de hidratação", "Hora do Sono" e "Crescidinhos". A marca possui quase 500 mil fãs no Facebook , onde dá dicas de cuidados com os bebês e oferece o aplicativo Johnson's Baby Mimo , pelo qual interage com os fãs, tira dúvidas e identifica estabelecimentos com preparo para receber crianças. Com o app, também é possível montar um "livro do bebê" e compartilhá-lo com amigos.