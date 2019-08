8 marcas de luxo que já aderiram ao varejo popular

1/6

São Paulo - Na última década, as parcerias entre estilistas de grifes e grandes lojas dede, as chamadas fast fashions, têm despertado a atenção de consumidores que procuram unirconsagradas a produtos de qualidade com preços enxutos. As apostas já são sucesso no exterior, levando nomes do primeiro escalão da alta-costura a exemplo de Versace, Carolina Herrera e Karl Lagerfeld às araras de redes como Macy's e H&M, em coleções que sumiram num piscar de olhos. A estratégia se mostrou eficiente, e o formato não demorou a ser importado para o Brasil. A mais recente dessas parcerias chegou ao mercado nesta terça-feira, com uma coleção da Daslu exclusiva para o alto verão 2013 da Riachuelo . A tendência é vantajosa para todos: para os consumidores, é a chance de levar objetos de desejo para casa. Para as grifes e lojas de departamentos, é a oportunidade de atingir um público que deseja não só comprar roupas, mas consumir moda. Veja na sequência algumas das apostas de sucesso das grifes em redes populares.