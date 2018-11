56% dos brasileiros ainda não compram online

São Paulo – Todos os dias, o brasileiro passa de quatro a cinco horas em média na frente de um computador, tablet ou smartphone, trabalhando, buscando informações, discutindo ideias, publicando fotos e pensamentos. Apesar dessa conexão toda, ainda não temos o hábito de comprar online.

Segundo a pesquisa Connected Life, da Kantar TNS, 56% dos consumidores não realizam compras pelo e-commerce, porém, 90% deles estão abertos a fazê-lo em algum momento, enquanto os outros 10% rejeitam a ideia.

A taxa de delivery (para entrega do produto) é apontada por 43% dos que não compram online como a maior barreira, seguida do tempo de entrega, qualidade, preço, especificação do produto e facilidade de encontrá-lo.

Entre os que compram pelo e-commerce, 59% são mulheres e 40% homens, em geral na faixa de 25 a 34 anos.

O estudo também revelou os aparelhos que são mais utilizados para compra online. A maioria das pessoas (74%) utiliza o computador, 31% usam o celular, 14% lançam mão do tablet e 2% usam mensagem de voz.