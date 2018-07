54 aeroportos brasileiros vão ganhar novo serviço de Wi-Fi da Boingo

São Paulo – Em breve, 54 aeroportos brasileiros vão ganhar um novo serviço de Wi-Fi e que promete facilitar a vida dos usuários: internet rápida, grátis e sem necessidade de um longo cadastro pedindo informações pessoais.

A Boingo e a Infraero, em parceria com a Ziva, anunciam oficialmente hoje (31) o novo serviço. A informação foi passada em primeira mão ao site Exame.

A empresa norte-americana Boingo (NASDAQ: WIFI) já oferecia o serviço no Aeroporto Internacional de Guarulhos desde 2013.

Após ganhar licitação pública no fim de 2017, conquistou o direito de explorar o serviço em mais 54 aeroportos operados pela Infraero.

A novidade já está operando nos aeroportos de Congonhas, Santos Dumont, Recife e Curitiba. Até 2020, os outros 50 aeroportos da lista vão ganhar o serviço. Entre eles, os aeroportos de Vitória, Goiânia e Belém.

Marcos Ferraz, diretor de desenvolvimento de negócios da Boingo, disse ao site EXAME que a versão gratuita operará através de anúncios de marcas. O usuário, sem precisar de cadastro, assistirá apenas a um comercial de alguns segundos, como no YouTube, antes de se conectar.

Ainda haverá uma versão paga. Os assinantes dessa versão terão uma internet ainda mais rápida e não verão nenhum tipo de anúncio. Na versão gratuita, a velocidade será de 3mbps up/download. Na versão paga, 20mbps up/download.

Sobre as marcas, Ferraz explica que elas poderão comprar o espaço para anunciar de uma maneira flexível, customizando tempo de duração da campanha e até público-alvo – aparecer apenas para estrangeiros no desembarque, por exemplo; ou apenas para usuários de iPhone.

Para as marcas, o patrocínio é interessante. Além de se expor a milhões de pessoas por dia, as marcas ganham valor aos olhos dos consumidores, que as associam ao serviço de Wi-Fi. É o “efeito halo”: quando o feedback positivo da experiência com o serviço é transferido para a marca que fornece acesso Wi-Fi aos consumidores.

A IBM é uma das marcas que já anunciou através do serviço da Boingo.

O Wi-Fi da empresa não atingirá apenas os passageiros em seus smartphones e dispositivos. A estrutura sem fio criada será usada em outros serviços do aeroporto, como o despacho de bagagens.

A Boingo já oferece o serviço em aeroportos nos Estados Unidos e em Dubai. A ideia, após o Brasil, expandir o serviço para países da América Latina.

Confira a lista de aeroportos que ganharão o novo Wi-Fi: