500 reais e voucher no Magalu: como domésticas recebem a ajuda de Veja

A marca de produtos de limpeza Veja, da fabricante Reckitt Benckiser, lança uma campanha para ajudar as empregadas domésticas durante a pandemia da covid-19.

“Elas formam um grupo de trabalho enorme, mas pouco valorizado. Neste momento de pandemia muitas ficaram sem renda”, diz Sandra Arango, diretora de marketing da Reckitt Benckiser.

Diaristas de todo o Brasil que estejam cadastradas nos aplicativos de serviço de limpeza sob demanda Casa & Café, Blumpa, Mary Help e Parafuzo poderão se inscrever no site “Veja com o coração” e solicitar o recebimento de doações.

As 1.000 primeiras cadastradas ganham 500 reais e 15.000 delas recebem vouchers de compras no e-commerce do Magazine Luiza.

Ao todo, 1 milhão de reais será destinado a ajudar as empregadas domésticas.

“Estamos pensando também em ações de longo prazo, para depois que a crise da covid-19 passar”, afirma Sandra.

Neste momento, a marca também está associada com a ONG Teto para auxiliar famílias em comunidades.

Os consumidores também podem ajudar ao doar a partir de 5 reais no site da campanha “Veja com o coração” ou do Magazine Luiza.

O dinheiro arrecadado será destinado a ajudar ainda mais mulheres, estendendo o apoio para além das primeiras mil cadastradas.