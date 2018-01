5 propagandas criativas para os banheiros de São Paulo

Você já deve ter lido ou ouvido falar que, com a ajuda da verba de propaganda, a cidade de São Paulo vai receber 400 banheiros públicos fixos e 40 móveis em 2018.

O prefeito João Doria autorizou a instalação e manutenção do mobiliário urbano por meio de uma concessão pública em troca de publicidade. Parece um lugar limitado para ativações de marcas? Nem tanto. Com uma boa dose de criatividade é possível pensar em soluções divertidas ou impactantes. Abaixo estão cinco exemplos:

1. Deixe-me assoprar senhor

Ideia simples e divertida. A McCann Erickson da Tailândia colocou naqueles aparelhos para secar as mãos um adesivo de um homem assoprando algo. A peça promove a marca local de pimentas Wolf.

2. Um game no mictório

O divertido anúncio abaixo foi criado para promover a temporada de futebol, incluindo a Copa do Mundo de 2006 (faz tempo) da ESPN e da ESPN Brasil.

3. Drogas de mentirinha no banheiro

Nos EUA, a Netflix pegou pesado para promover a última temporada de Narcos, simulando cocaína no banheiro de algumas baladas. A ação desenvolvida pela a agência DonerLA também produziu porta-copos em formato de espelho, simulando uma superfície supostamente utilizada para cheirar a droga.

4. Uma espiada no WC feminino

Outra que ousou em uma ação controversa foi a Axe. A marca criou uma ação para “permitir” que os homens pudessem espiar virtualmente o que acontece nos banheiros femininos usando QR Codes.

5. Um acidente no espelho

Imagine que você está no happy hour e dá aquela vontade de ir ao banheiro. De repente, enquanto você se observa no espelho do estabelecimento, uma pessoa atravessa a parede e se espatifa no vidro. Apenas o rosto e a mão do acidentado ficam visíveis, enquanto o sangue dele escorre na pia. Chocante? Pois esta foi a ação da Leo Burnett de Londres para conscientizar motoristas que bebem e dirigem.

Conteúdo publicado originalmente no site AdNews.