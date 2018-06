5 notícias de Marketing que você não pode perder

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana em Marketing, já em clima de Copa do Mundo:

Meme da Copa – Até o Ministério da Educação resolveu entrar na onda do “meme do Kroos”, a resposta brasileira à piada que o alemão fez contra o Brasil, relembrando o 7 a 1. Mas muitos estudantes não entenderam a piada.

Briga de logos – A Fórmula 1 e a 3M andam brigando por conta de seus logos um tanto parecidos, quase idênticos. A 3M diz que o novo logo da F1 se confunde com o de sua marca Futuro.

As mais mencionadas – Um levantamento do Twitter mostra as marcas mais mencionadas nas primeiras rodadas da Copa do Mundo na rede social. De marcas que patrocinam o evento até marcas que não tem nada a ver com o assunto.

Rico – Silvio Santos pode recusar dinheiro. Pode até recusar 45 milhões de reais. Segundo sua filha, Patricia Abravanel, foi isso o que uma marca ofereceu ao apresentador. E ouviu um não.

Bozonaro – A mistura de Bolsonaro com palhaço Bozo: foi isso o que pensou a marca Cavalera para estampar suas novas camisetas. As vendas foram um sucesso, mas não impediu a polêmica.