5 notícias de Marketing que você não pode perder

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana em Marketing:

Jogada ensaiada? – No jogo contra o México, Neymar parou para amarrar as suas chuteiras durante a partida e a câmera filmou tudo. Coincidência ou não: o atacante estreava, naquele dia, as suas novas chuteiras amarelas da Nike.

Em casa – Os fãs do chocolate Lindt podem levar a “receita” do chocolate para casa. A marca lançou no Brasil produtos com o seu famoso chocolate para fazer em casa, como mousse, pudim e chocolate quente.

Profetas – O KFC da África do Sul andou sendo chamado de profeta. Teria a marca previsto o futuro? É que uma campanha em que um jogador de futebol sai rolando pelo campo e não para mais gerou muitas comparações com Neymar em campo.

Pegadinha – Para irritar os gringos, o Guaraná Antarctica resolveu lançar uma latinha especial: não tem boca, apenas fundo. Impossível de beber e ainda dá “olé” nos argentinos.

Anos 80 – A Xuxa voltou para os anos 80, época de estrelato com discos e programa infantil, em nova campanha da Vivo. No vídeo, ela contracena com a amiga Ivete Sangalo.