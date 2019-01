5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana em Marketing e Publicidade:

Gafe – A Adidas cometeu uma gafe e tanto. Patrocinadora da Maratona de Boston desse ano, a marca enviou um e-mail a todos os corredores que completaram a prova, parabenizando-os pelo feito. Um detalhe: escolhendo mal as palavras, a marca escreveu “Parabéns, você sobreviveu”, o que fez todos pensarem no atentado terrorista de 2013, que matou pessoas durante o evento.

Mulheres – Uma campanha da Forbes Brasil discute o “gender pay gap” e mostra a falta de mulheres na lista de bilionários. Nas peças, Bill Gates, Carlos Slim e Mark Zuckerberg ganham versões femininas e caem de posição no ranking.

Sem nome – Em feito inédito, o McDonald’s criou uma série de comerciais onde não fala o seu próprio nome. Também não há menções aos lanches nem imagens de produtos ou do logo. Apenas os tons em amarelo e vermelho dão uma ideia do que está por vir.

Memes – Primeiro as pessoas criam memes e usam no Twitter e no Facebook. Depois, marcas e empresas começam a usá-los para seus próprios objetivos. Essa divertida lista mostra os memes mais famosos da internet que foram parar no mundo da publicidade.

Taco de sorvete – Uma combinação entre um prato mexicano e sorvete, muito sorvete. A nova sobremesa que será vendida nas lojas Ben & Jerry’s (inclusive no Brasil) traz um taco de waffle com sorvete e recheio.