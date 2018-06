5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana em Marketing:

Posto Ipiranga? – O famoso caipira na beira da estrada, dos comerciais do Posto Ipiranga, acabou virando meme na internet diante da falta de combustível em todos os postos do País. De repente, ele não tinha mais a resposta para todas as perguntas dos viajantes.

Agora com álcool – A Coca-Cola lançou a sua tão anunciada primeira bebida alcoólica no Japão. A Lemon-do, uma bebida gaseificada sabor limão, vem em três teores alcoólicos diferentes, em lata. A marca diz não ter previsão para a comercialização em outros países.

Pegou mal – João Doria, já se anunciando candidato ao governo de São Paulo, publicou anúncio onde mostrava que estava na frente em uma pesquisa. Mas os eleitores não gostaram das manobras gráficas que tentavam deixar a situação um pouco mais confortável para o político e ignoravam a maioria dos votos nulos ou brancos.

Cavalo – Os cavalos voltaram. Pelo menos, para os entregadores de comida delivery. Na falta de gasolina, uma hamburgueria no Distrito Federal acabou usando cavalos para fazer as entregas. As imagens acabaram viralizando no Facebook.

Games – Parentes e amigos de estudantes recentemente assassinados por disparos em suas escolas nos Estados Unidos lideram uma campanha contra o lançamento de um videogame que simula um ataque a tiros em uma escola. “Active Shooter” sairá à venda em 6 de junho, segundo sua página de apresentação na plataforma de videogames Steam.