5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana que passou, no mundo do Marketing e da Publicidade:

Cerveja Brasil – A Brahma vai mudar de nome. Agora se chamará… Brasil. Quer dizer, só durante a Copa. A ideia é reforçar a marca como apoiadora da Seleção. Nos EUA, a Budweiser fez a mesma coisa, ao mudar seu nome para America durante as Olimpíadas.

As mais lembradas – Pesquisa da Hello descobriu as marcas que patrocinam a Copa que mais estão na cabeça dos brasileiros. A Coca-Cola foi a marca mais citada de forma espontânea pelos entrevistados.

Austrália + Argentina – A rede Outback, inspirada nos pratos australianos, resolveu ir até a Argentina para a sua mais nova parceria. A marca lançou um novo brownie de sobremesa que leva doce de leite da marca Havanna.

Duas telas – Pesquisa do Ibope mostrou que 95% dos brasileiros já praticam o ritual das “duas telas”: mexem no computador ou no celular ao mesmo tempo em que assistem a televisão.

Promoção – No dia 28, Dia do Hambúrguer, a Wendy’s no Brasil fará uma promoção em comemoração, no estilo 2 por 1: clientes que comprarem o combo Baconator ganharão o segundo.