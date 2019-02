5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira as principais notícias da semana no mundo do Marketing e da Publicidade:

Pequena gafe – Uma única imagem de arquivo causou muitos comentários nas redes sociais. Em comercial da JBS sobre suas carnes, foi usada uma imagem de arquivo, com uma peça de picanha com etiqueta de 2013. A data, bem distante de 2017, foi vista como uma gafe pelos consumidores. A empresa explicou que a imagem era antiga, apagou o vídeo inicial do YouTube e o substituiu por outro comercial, dessa vez atualizado e sem a imagem em questão.

Consumidores – Já uma pesquisa da MindMiners sobre a Operação Carne Fraca entrevistou consumidores e descobriu que a maioria considera que a culpa do escândalo é de governo e empresas. Outros relataram que já passaram a comer menos carne no dia a dia e que até jogaram algumas peças de carne no lixo.

Ritmos brasileiros – A Justiça Eleitoral, para promover o cadastro biométrico para as próximas eleições, criou uma campanha trazendo os “dedoches”. O curioso é que cada região do país ganhou um comercial diferente, com uma música específica. Rock, pop, forró e sertanejo foram alguns dos ritmos usados para os comerciais.

Stickers – Em novo comercial, a Apple apresentou uma nova funcionalidade do seu iPhone 7: sitckers no iMessage. A novidade, que não é tão novidade assim para os usuários do Telegram, traz figuras de personagens famosos dos desenhos.

Desafio – Desde a posse de Donald Trump nos EUA e suas polêmicas decisões, muitas marcas não têm ficado caladas e omissas. Diversas grandes marcas já deixaram claro que serão contra o governo Trump. Essa galeria traz alguns dos melhores exemplos.