5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana que passou, no mundo do Marketing e da Publicidade:

Copa do Mundo – Um levantamento do StubHub mostrou os jogos “gringos” mais buscados e comprados pelos brasileiros que vão ver a Copa na Rússia. Entre os jogos, seleções fortes como Portugal, Espanha e França. Já o jogo do Brasil mais comprado foi o contra a Sérvia.

Ditadura – Para sua nova campanha sobre o “novo”, a Nubank usou uma canção de Elis Regina e Belchior (escrita durante a Ditadura Militar Brasileira e que falava sobre a repressão sentida pelos jovens) para se colocar como alternativa aos seus concorrentes, os bancos “tradicionais”. A gravação de Elis é um vídeo do Fantástico, de 1976.

Contra o assédio – Será que ainda tem gente que duvida que mulheres são repetidamente assediadas em bares e festas? A Schweppes resolveu criar um vestido inteligente para deixar tudo às claras. Na campanha, o vestido cheio de sensores mostra, em tempo real, quantas vezes três mulheres foram tocadas e seguradas em um bar, sem consentimento ou abertura.

Sobremesa – Em parceria com a Kit Kat, a Taco Bell no Brasil lançou um novo burrito de sobremesa: ele é recheado com ganache de chocolate e pedaços de Kit Kat. A novidade entrou no cardápio de todos os restaurantes da rede no Brasil.

Cara nova – O Itaú anunciou a criação de uma tipografia própria, o que vai ajudar o banco a economizar alguns milhões. Para ser usada nos apps, sites e materiais institucionais, a criação tomou dez meses e passou por testes com mais de mil clientes.