5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana que passou, no mundo do Marketing e da Publicidade:

Dia das Mães – Para a data, o Mercado Livre lançou uma campanha composta por quatro filmes com histórias que se conectam. Um deles acabou viralizando nas redes sociais e alcançando a marca de sete milhões de visualizações no YouTube ao trazer um final surpreendente e que foge dos clichês da data.

Carro real – Para celebrar o casamento real do Príncipe Harry no Reino Unido, a marca Mini lançou uma edição especial do seu Mini Hatch. O carro traz detalhes com as cores da bandeira britânica e os dizeres “Just Married”. O modelo será leiloado e o dinheiro será dado a uma instituição escolhida pelos noivos.

Copa 1 – A Budweiser divulgou a sua campanha global para a Copa do Mundo. A marca promete distribuir oito milhões de copos vermelhos especiais ao redor do globo, para os fãs assistirem aos jogos com cerveja. Os copos vão emitir luz a partir de estímulos sonoros.

Copa 2 – Já o Guaraná Antarctica, que patrocina a Seleção Brasileira, divulgou as suas latas especiais para o evento e que se inspiram nas cores do uniforme do time, com latas amarelas, azuis, brancas e verdes.

Os Simpsons – No Brasil, a Tic Tac lançou uma edição especial em parceria com a famosa animação americana. Embalagem e balas trazem rostos do personagem Bart. E as balas são amarelas, como os personagens do desenho, claro.