5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana que passou, no mundo do Marketing e da Publicidade:

Marcas e Copa – Um novo estudo da MindMiners mostrou a relação dos consumidores com as marcas e a Copa do Mundo da Rússia. A marca mais associada ao evento, por enquanto, é a Nike. A TV Globo também será a emissora predileta de 2 entre 3 brasileiros.

Mais queridos – Outro levantamento mostrou os logos de marcas mais compartilhados nas redes sociais em 2018, até agora. Marcas como Adidas, Google e Puma se destacaram no ranking.

Voo por lanche – Uma ação do Burger King na Romênia resolveu brincar com o fato de que o único restaurante da marca no país fica em Bucareste, dentro do aeroporto, depois da revista da segurança. Ou seja, só para quem vai voar mesmo.

De sucesso para sucesso – A Disney resolveu promover o super sucesso de seus mais recentes filmes que quebraram as bilheterias ao redor do mundo. De um lado, a saga Star Wars e o último filme, “The Last Jedi”. Do outro, o filme “Vingadores: Guerra Infinita”.

Sem guaraná – Em ação para reformar a Seleção Brasileira, a patrocinadora Guaraná Antarctica anunciou que vai interromper, por tempo limitado, a exportação do refrigerante para os países rivais do Brasil na Copa da Rússia.