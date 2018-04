5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana que passou, no mundo do Marketing e da Publicidade:

Anos 90 de volta – Sucesso duas décadas atrás, o Cheetos Tubo (sabor cheddar e de embalagem vermelha) voltará às prateleiras. A Elma Chips anunciou a novidade, tão pedida pelos consumidores. Antes, uma ação promocional distribuiu amostrar do “novo” salgadinho para quem enviasse um… fax.

Fakes – Um estudo nos Estados Unidos revelou as marcas que mais gastam contratando “influenciadores” no Instagram. Mas o principal da pesquisa foi revelar aquelas marcas que mais estão contratando os tais influenciadores cheios de seguidores falsos (ou seja, nada de influenciar…).

Parceria – No Brasil, a rede Starbucks anunciou uma nova parceria com a marca Nutella. Os cafés da marca vão vender mini donuts recheados com o creme de avelã.

Canecas – Pelo quarto ano seguido, o Outback vai dar canecas de chopp aos seus consumidores. A promoção requer que os interessados consumam no restaurante antes. Dessa vez, em clima de Copa, a marca trouxe três canecas, com detalhes em amarelo, verde e azul.

Burger King – No Peru, a marca fez sucesso com uma campanha que tentou “enganar” os cinemas locais: disfarçando lanches e batatas frita em embalagens de pipoca. Os consumidores agradeceram. Já no Brasil, a marca anunciou a chegada de uma criação inusitada, que mistura batata frita com coxinha.