5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana que passou, no mundo do Marketing e da Publicidade:

Sanduíches da Copa – O McDonald’s divulgou nessa semana os tão aguardados sanduíches da Copa, que costumam homenagear países do torneio. Dessa vez, são oito em vez de sete. Uma para cada dia da semana e mais o lanche do Brasil, que poderá ser encontrado todos os dias. Entre os homenageados, a Itália, que não irá à Rússia.

Televisão nova – Tanto Casas Bahia quanto Magazine Luiza estão apostando que os brasileiros vão querer trocar de TV para ver a Copa da melhor maneira possível. A Magazine Luiza oferece descontos para quem levar a televisão velha e comprar uma nova na loja. Já as Casas Bahia oferecem a segunda televisão por apenas um real caso o consumidor compre a primeira.

Mais vendidas – A Netshoes divulgou as camisas de seleção mais buscadas e compradas em seu site às vésperas da Copa. O Brasil, claro, lidera a lista. Em abril, um improvável Egito apareceu entre as camisas mais buscadas (culpa do atacante Salah, do Liverpool)

Nostalgia – Para cem sortudos a volta do tão querido Cheetos tubo (de embalagem vermelha, sabor cheddar) vai virar realidade. A marca, se aquecendo para um possível anúncio, se valeu do saudosismo dos anos 90 para criar a promoção de tempo limitado.

De casa nova – Antiga garota-propaganda da Seara, a apresentadora Fátima Bernardes agora vai estrelar campanhas do Extra. A estreia de Fátima acontece no domingo (15) e falará da Seleção Brasileira.