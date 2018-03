5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana que passou, no mundo do Marketing e da Publicidade:

Número 1 – Para comemorar a vitória do Brasil contra a Alemanha (em um amistoso), a Brahma proclamou a “volta do número um” em nova campanha. Ainda resolveu espantar os fantasmas que rondavam o Mineirão (palco do 7 a 1, em 2014) com um imenso banner colocando a Seleção de volta à sua posição.

Comercial-esquete – Uma esquete do Porta dos Fundos serviu como comercial do Bob’s, que queria divulgar o seu novo box de almoço. Os humoristas brincam com a galera da firma, que inventa qualquer desculpa para não almoçar com o chefe.

Polêmica – Alguns fãs (ou haters) não deixaram passar batido: muitos repararam que o novo clipe da cantora Taylor Swift guarda muitas “coincidências” com um antigo comercial da marca Kenzo, na época dirigido pelo cineasta Spike Jonze.

Cara nova – A Antarctica anunciou algumas mudanças em sua identidade visual, trazendo novo rótulo e design para suas embalagens. O famoso par de pinguins também sofreu algumas alterações.

Mecanismo – Para divulgar a sua nova série “O Mecanismo” (que está causando grande polêmica e até campanhas de boicote), a Netflix resolveu criar uma “loja da corrupção”.