5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana que passou, no mundo do Marketing e da Publicidade:

Copa 1 – A Nike e a CBF divulgaram os uniformes que a Seleção Brasileira usará na Copa do Mundo, na Rússia. Os uniformes trazem cores e detalhes inspirados nas seleções campeãs na Suécia (58) e no México (70).

Copa 2 – Já a Visa, uma das patrocinadoras oficiais do evento, divulgou campanha mundial, incluindo o Brasil, onde lançou promoção aos seus clientes: sorteio de oito viagens para ver a final da Copa, em Moscou.

Netflix – Em campanha nacional, a marca trouxe uma das séries de maior sucesso por aqui: “Os 13 Porquês”. Na ficção, uma adolescente comete suicídio após passar por situações de bullying, depressão e abuso sexual. Na campanha brasileira, jovens dão seus depoimentos reais, inspirados pela mensagem do seriado.

Mais Netflix – Nos EUA, a marca anunciou a criação de um tipo de letra próprio, o Netflix Sans. Além de reforçar sua identidade visual, a criação poupará alguns milhões de dólares anuais à marca, já que ela pagava licenças comerciais ao usar os tipos de terceiros.

Turma do Chaves – Em parceria com o SBT e o Grupo Chespirito, a rede Habib’s anunciou brinquedos do famoso seriado mexicano Chaves. Kits do menu infantil dos restaurantes Habib’s e Ragazzo terão brinquedos inspirados em personagens como Seu Madruga e Quico.