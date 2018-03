5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana que passou, no mundo do Marketing e da Publicidade:

Cara da corrupção – Uma campanha da Forbes Brasil se valeu da inteligência artificial para criar uma figura fictícia que representa toda a corrupção no País, ao acumular uma fortuna de 200 bilhões de dólares – fazendo dele, em teoria, o 5º homem mais rico do mundo.

Nova vodka – No Lollapalooza Brasil, a Absolut promete o lançamento de uma nova vodka, feita para servir gelada e em shots. A Extrakt leva extrato de cardamomo verde e um ingrediente secreto, que a marca fez questão de “esconder” em seu rótulo.

Parceria – Para a Páscoa, duas marcas se uniram para um lançamento. A Bauducco anunciou uma Colomba Pascal sabor Snickers, o chocolate da Mars. A ideia é atrair um público mais jovem para a sobremesa.

Meme – Um meme criado a partir de um comentário curioso de uma participante do Big Brother Brasil acabou gerando oportunidades para marcas como Tinder e Burger King, que arrancaram boas risadas nas redes sociais.

Litrão – O Burger King causou certo alvoroço nas redes sociais ao anunciar a chegada de um balde de sorvete ao seu cardápio. A sobremesa tem quase um litro de sorvete Oreo, marca parceira do BK no Brasil.