5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana que passou, no mundo do Marketing e da Publicidade:

Presente – Atento às oportunidades de virais, o Nubank aproveitou a situação de uma cliente cuja avó tinha jogado o seu cartão no lixo. A marca, claro, mandou outro cartão para a cliente, mas também aproveitou para enviar uma lixeira roxa e outros mimos, prontamente compartilhados à exaustão nas redes sociais.

Metendo a colher – A Magazine Luiza aproveitou o Dia da Mulher para… vender colheres. As colheres especiais resolvem acabar com aquele ditado “Em briga de marido e mulher, não se mete a colher”. Para a marca, tem que meter sim. Uma luta contra o machismo e a violência doméstica. O dinheiro da campanha será revertido para instituições.

Homens de folga? – Uma ação do McDonald’s para o dia da Mulher não deu muito certo. Imagem de um banner viralizou. Nele, o restaurante dizia que ali o time era 100% feminino. As pessoas entenderam que todos os funcionários homens tinham ganhado uma folga e sobrara para as mulheres o trabalho pesado.

Dia do consumidor – Uma pesquisa do Google revelou que 7 entre 10 brasileiros não conhecem a data. Mas, a conhecendo, querem consumir na ocasião. Mas a história por trás da efeméride tem menos a ver com consumo e muito mais com o direito dos consumidores.

Inspirações – A Barbie anunciou a criação de uma coleção inspirada em mulheres reais. Entre as novas bonecas, estará uma inspirada em Frida Kahlo, famosa pintora mexicana.