5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana que passou, no mundo do Marketing e da Publicidade:

Surpresa do Rei – Na nova campanha da Mastercard que reuniu 22 amantes do futebol, de 22 países diferentes, a emoção ficou por conta da aparição surpresa de Pelé que, em inglês, fala sobre o poder do futebol de unir as pessoas.

Natureza – A Gap não poderia ter escolhido momento mais belo e poético para sua nova campanha. As fotos do anúncio trazem mãe e filho unidos, enquanto a mãe amamenta e depois dá colo à criança. As fotos renderam elogios entre os consumidores americanos.

Mais pizza – Depois da desistência da Papa John’s, a rede Pizza Hut se tornou a mais nova patrocinadora da NFL, a liga de futebol americano nos EUA. Pelos próximos quatro anos, a marca poderá explorar comercialmente a NFL em suas campanhas.

Troca de sexo – Como parte de uma campanha para o Dia Internacional da Mulher, e para atrair mais consumidoras, a marca de uísque Johnnie Walker trocou o seu tradicional logo do homem de cartola por uma mulher, Jane Walker.

Brasil na Inglaterra – Um anúncio em português chamou a atenção no estádio de Wembley, durante jogo da Copa da Liga Inglesa. O anúncio citava os Postos Ipiranga e foi criado pela marca de energético Carabao, que patrocina o campeonato e também o Chelsea.