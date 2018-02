5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana que passou, no mundo do Marketing e da Publicidade:

Mustang – Pela primeira vez, o Ford Mustang será vendido diretamente no Brasil. Para celebrar a chegada do icônico carro, a Ford criou uma campanha nacional que liga força e beleza do carro aos fenômenos da natureza e oferece mimos para os primeiros compradores.

Big Tasty – Para divulgar a chegada de dois novos lanches da família Big Tasty, o McDonald’s não dispensou boas referências populares. A primeira é uma paródia da música “Que tiro foi esse”, onde Jojo Todynho canta versão de seu funk. Depois, um tweet do Neymar, de 2011, que foi parar nas embalagens dos lanches.

Sorvetes – A bolacha Oreo, da Mondelez, é uma das marcas mais queridas no mundo. No Brasil, os consumidores brasileiros encontrarão quatro novos sorvetes Oreo. Entre as opções, picolé, cone e até um “sanduíche de sorvete”.

Ingredientes – A Heinz resolveu inovar em sua nova embalagem promocional. A marca colocou os ingredientes do ketchup na frente do rótulo, em destaque, em vez de colocar nas tradicionais letras miúdas na parte de trás.

Lollapalooza – Para a edição desse ano do festival em São Paulo, a Doritos, como patrocinadora master, divulgou que terá espaço próprio dentro do evento e também trará embalagens especiais do Lolla, em três de seus sabores.