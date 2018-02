5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana que passou, no mundo do Marketing e da Publicidade:

Novo sabor – A Coca-Cola Brasil anunciou a chegada de um novo sabor do refrigerante Sprite por aqui: o Sprite Ice Mint. A bebida traz toque de menta, além de ser zero. A criação já tinha passado por Holanda e México antes de desembarcar nesse verão em solo nacional.

Mais costela – Depois do sucesso da primeira edição, o Outback retorna com o seu Festival de Ribs. Mais uma vez, o hambúrguer com costela e Blooming’ Onions está no cardápio. A marca ainda preparou duas novidades: bolinhos fritos com costela e fritas com cobertura de queijos e costela desfiada.

Punição – O youtuber Logan Paul não vai conseguir monetizar os seus vídeos por um tempo. O americano sofreu uma punição que tirou os anúncios de seus vídeos no YouTube. Primeiro, um grande escândalo quando Paul gravou um vídeo no Japão que mostrava o corpo de uma pessoa que havia se suicidado. Depois, armas de choque contra corpos de ratos mortos.

Menos calorias – Muitos consumidores não gostaram da decisão do McDonald’s de cortar o cheeseburger do McLanche Feliz. A decisão da marca faz parte da missão global de diminuir calorias e níveis de sódio e gordura do menu infantil.

Abuso – Uma campanha para a instituição Day One traz uma linda história de amor… que se revela um pesadelo. O vídeo mostra como há sinais sutis que indicam o desenvolvimento de um relacionamento abusivo.