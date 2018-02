5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana que passou, no mundo do Marketing e da Publicidade:

Concorrência – O creme de avelã da Nutella ganhou um concorrente de peso: a Mars anunciou a chegada do creme de avelã do M&M’s, que ainda leva pedaços dos doces na receita.

Campeões – Não foi apenas o Philadelphia Eagles que saiu do Super Bowl campeão. Marcas e até comidas também se deram bem. Um novo estudo monitorou a popularidade de alimentos, celebridades, comerciais, marcas e hashtags durante a final do futebol americano.

Inclusão – Nos EUA, a Gerber inovou na escolha de seu “bebê-propaganda”, o bebê escolhido anualmente para estrelar as campanhas da marca. Dessa vez, o escolhido foi um menino com Síndrome de Down. A decisão arrancou elogios dos pais.

Previdência – Ao longo da semana, o perfil oficial do Planalto no Facebook investiu pesado em uma campanha direta para convencer a população de que a Reforma da Previdência é benéfica. Peças focaram as classes C, D e E e foram incisivas, ao falar coisas como “Os pobres não podem mais pagar a conta”.

Que pedido foi esse – O hit do verão já virou propaganda. O funk “Que tiro foi esse” foi parar nos novos comerciais do iFood. Jojo Todynho, dessa vez, canta “Que pedido foi esse”.