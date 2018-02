5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana que passou, no mundo do Marketing e da Publicidade:

Os prediletos – Surpreendendo o mercado, o Subway no Brasil revelou os cinco sanduíches mais consumidos pelos brasileiros. A lista traz sabores famosos por aqui. Será que a concorrência gostou das informações?

Novo logo – O time de beisebol Cleveland Indians decidiu, após décadas de críticas, aposentar o seu tradicional logo que traz a imagem de um nativo americano representado com pele vermelha e pena na cabeça. O time passará a usar seu logo alternativo, um C maíusculo em vermelho. O anterior era considerado racista.

Participativo – O bilionário Jeff Bezos mostrou que é um CEO que colabora com a empresa em todos os níveis. O fundador da Amazon participa da nova campanha da marca, a ser divulgada por completo durante o intervalo do Super Bowl.

Hipnose – A Anistia Internacional divulgou uma campanha bem curiosa na Bélgica e na Holanda e trouxe um “mestre em hipnose” para convencer pessoas a aderirem à causa dos refugiados sírios na Europa.

Mais anúncios – Agora, o Instagram permitirá que marcas que colocam anúncios no Stories dos usuários passem a divulgar a até três peças seguidas. Antes, era apenas uma.