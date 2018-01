5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana que passou, no mundo do Marketing e da Publicidade:

Desconto – Uma filial do restaurante Detroit Steakhouse em Manaus resolveu aproveitar o julgamento do ex-presidente Lula para criar uma promoção polêmica: 1% de desconto para cada ano de condenação. Mas a marca não gostou da atitude da franquia e foi logo avisando que não tinha sido avisada da promoção ou consultada sobre.

Gato milionário – A gata conhecida como Grumpy Cat (sempre com uma cara de poucos amigos) ganhou mais alguns milhões de reais. Sua dona ganhou um processo que moveu contra uma marca que usou sua imagem indevidamente em embalagens de café.

Danos morais – Já a cerveja Rio Carioca terá de pagar R$ 50 mil à Itaipava. É que a marca provocou a concorrente de um jeito que acabou sendo considerado ofensivo. O anúncio da Rio Carioca dizia “Se não se comportar, Papai Noel vai trazer Itaipava”.

Briga – Uma guerra pode começar por causa de uma promoção de Nutella. Na França, pessoas brigaram em um mercado depois de uma promoção baixar os preços do produto radicalmente. Isso que é paixão por Nutella.

Gosto musical – Uma ação está ligando cães para adoção e novos donos através da música. Em parceria com o Spotify, o site mostra os gostos musicais de diversos cachorros (sim, a ciência provou que cada um tem um gosto específico) e os possíveis donos podem encontrar o parceiro ideal.