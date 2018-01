5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana que passou, no mundo do Marketing e da Publicidade:

Mais esfihas – O Habib’s começa, a partir de hoje (20), a contar com o iFood para seus pedidos delivery. A parceria com o iFood já era requisitada há tempos pelos consumidores. O Habib’s, em paralelo, manterá o seu sistema próprio de pedidos e entregas.

Igualdade – Em nova campanha, a Nike trouxe o astro do basquete LeBron James para falar sobre igualdade e o poder transformador do esporte. Neymar faz uma ponta no vídeo, assim como outros grandes nomes, como Serena Williams e Roger Federer.

Pioneiro – A Nestlé anunciou o lançamento de um novo Kit Kat, de coloração rosada. Mas o doce não é rosa por causa de um corante. Ele é feito do chocolate rubi, recém criado na Suíça e que causou comoção. Será o primeiro chocolate do mercado feito com o novo tipo.

Spoilers – É difícil estar na fila do banco e tomar um spoiler porque alguém na sua frente está vendo uma série pelo celular. Na nova campanha da Netflix, a piada é justamente com essa crise. Pessoas indignadas falam dos spoilers que tomaram por conta de descuidos.

Cara nova – A marca Tang apresentou as suas novas embalagens, trazendo design renovado. Além disso, a marca anunciou a volta do sabor goiaba, pedido por consumidores.