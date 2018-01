5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana que passou, no mundo do Marketing e da Publicidade:

Racismo? – Uma foto no site da H&M no Reino Unido causou uma grande polêmica sobre racismo. A marca colocou um menino negro como modelo para anunciar um moletom que dizia “macaco mais legal da floresta”. Enquanto isso, os outros modelos, todos brancos, traziam modelos com outras frases.

Novos sabores – Em uma tentativa de levantar as vendas da Diet Coke e atrair o público mais jovem, a Coca-Cola lançou quadro novos sabores da Coca Diet nos EUA, com frutas como manga e laranja. As latas também ganharam novo design.

Medidas da rainha – Uma marca inglesa que, há décadas, fornecia as roupas íntimas da Rainha Elizabeth II acabou punida e perdeu o selo de “fornecedora oficial”. É que a atual dona da empresa revelou publicamente o tamanho do sutiã usado pela monarca.

Sem machismo – No Rio de Janeiro, o governador Luiz Fernando Pezão sancionou uma nova lei que proibirá propagandas machistas no estado. Campanhas com conteúdo misógino, sexista e que estimule agressão às mulheres serão multadas e poderão sair do ar.

Anúncios nos banheiros – A prefeitura de São Paulo anunciou que a cidade ganhará centenas de novos banheiros públicos. Para o projeto sair do papel, a verba sairá de empresas privadas. As empresas e marcas poderão anunciar nesses banheiros.