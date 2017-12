5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana que passou, no mundo do Marketing e da Publicidade:

Dez artistas – Em nova campanha que divulga a promoção #Fanfeat, a Coca-Cola uniu em comercial com cara de clipe os dez artistas que estão estampados em suas novas latas. Entre eles, Anitta, Pabllo Vittar e Luan Santana. O vídeo mostra que os fãs poderão escolher três finalistas para criarem uma música inédita.

Presente natalino – Em campanha da Netflix, o ator Will Smith ganhou um presente um tanto curioso dos fãs brasileiros: uma árvore de Natal feita com coxinhas. O ator, que esteve no Brasil para promover seu filme “Bright”, aprovou a iguaria brasileira.

Cara nova – Com campanha mundial prevista para ser veiculada em 40 países, a marca italiana Barilla conquistou um novo garoto-propaganda: o tenista suíço Roger Federer. O atleta estrela primeiro comercial ao lado de um renomado chef italiano e tem o desafio de preparar uma pasta.

Ganhar mais e relaxar – Uma nova pesquisa da Kantar revelou as maiores preocupações e objetivos dos consumidores brasileiros em 2018. No topo das prioridades, estão aumentar a renda e economizar mais. Relaxar mais também apareceu entre os objetivos para o novo ano que se aproxima.

“Piada” – Um jornalista da Fox teve de pedir desculpas após um comentário no Twitter. Diante de uma lata da Coca-Cola com a imagem da cantora Pabllo Vittar, ele dizia ter saudade “da Coca com rato”, em referência a um escândalo de alguns anos atrás.