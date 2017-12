5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana que passou, no mundo do Marketing e da Publicidade:

Os melhores e os piores – Em 2017, não faltaram bons exemplos de campanhas de marketing que só trouxeram resultados positivos para as marcas. Também não faltaram as grandes gafes. Erros que custaram piadas, pedidos de desculpa e dinheiro às marcas e empresas. EXAME fez duas listas da Retrospectiva 2017 para fazer esse balanço do ano: 15 casos de sucesso e 20 casos de fracassos (além de um tanto de exemplos extras).

Evaristo da Netflix – Volta ao jornalismo? Novo emprego? O apresentador Evaristo Costa, ex-contratado da TV Globo, fez parecer que estava de volta à bancada do jornalismo. Mas logo a Netflix revelou que estava por trás da notícia: uma campanha para divulgar o seu novo filme, “Bright”, com Will Smith no papel principal.

Panetone em inglês – A Bauducco investiu pesado, no Natal de 2017, para que o panetone conquiste de vez os americanos. Na Times Square, em Nova York, a marca colocou um outdoor gigante em formato de caixa para vender o doce ao público. As embalagens também ganharam depoimentos de consumidores que testaram e aprovaram o produto.

Discurso homofóbico – O Hirota Food enfrentou uma grande polêmica no fim do ano. Durante uma semana, uma cartilha produzida pela empresa foi distribuída aos consumidores. A cartilha trazia textos sobre “valores da família” e revelava um discurso homofóbico e contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Após as críticas, a marca pediu desculpas.

Assédio ao vivo – Para falar sobre os casos de assédio sexual e violência contra a mulher, a Rede TV! colocou dois atores durante algumas transmissões ao vivo, durante uma semana. Enquanto a entrevista acontecia, ao fundo um caso de assédio no trabalho. Ninguém denunciou e a emissora provou seu ponto: muitas vezes esse tipo de crime passa batido e, quem percebe, se omite de denunciar.