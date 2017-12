5 notícias de Marketing que você não pode deixar de ver

São Paulo – Confira a seguir as principais notícias da semana que passou, no mundo do Marketing e da Publicidade:

Coxinha polêmica – Coxinha a nove reais? Não para Gusttavo Lima. O cantor sertanejo se indignou ao ver uma marca vendendo o quitute por esse preço no Aeroporto de Guarulhos e postou sua reclamação nas redes sociais. A marca respondeu, mas não deu muito certo: as pessoas ficaram do lado do artista. A marca Ragazzo ainda se meteu na história com bom humor para fazer propaganda das suas próprias coxinhas de preços, aparentemente, mais modestos.

Larica – Sorvete com bacon: nojo ou delicioso? O Burger King vai deixar os consumidores decidirem por eles mesmos. A marca lançou no Brasil um sundae com calda de chocolate e pedaços de bacon. A novidade ficará por tempo limitado no cardápio.

Tragédia de amanhã – Um tiroteio em uma escola pode ser evitado? Segundo essa campanha americana, sim. Um grupo formado após a tragédia na escola primária de Sandy Hook, em 2012, quando 28 pessoas morreram, criou a sua segunda campanha viral onde mostra os sinais que geralmente são ignorados e que podem acabar em massacre. No vídeo impactante, entrevistados falam do tiroteio que “vai acontecer amanhã”.

Assédio – A cantora Karol Conka não ficou calada quando presenciou um homem assediando duas mulheres em um hotel no Rio de Janeiro. A artista postou um vídeo nas redes sociais onde relatava o crime e dizia que tinha dado um soco na cara do indivíduo. Ela também denunciou a passividade dos seguranças do hotel. A marca decidiu responder.

Mais amor, por favor – Para 2018, a Vivo pede um olhar mais compreensivo e inclusivo sobre o mundo. Em sua campanha de fim de ano, a marca trouxe pré-conceitos revistos em temas contemporâneos que geraram debates online, como manifestações políticas, refugiados, e padrões de beleza.